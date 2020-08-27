وظائف شاغرة لخريجي كليات التجارة وما يعادلها في البنك التجاري الدولي

أعلن بنك CIB عبر الموقع الرسمي الخاص به، عن عدد من الوظائف الشاغرة، لخريجي كليات التجارة والأقسام المماثلة لنفس التخصص، على أن يكون التقديم للوظائف متاحًا حتى إزالة إعلان الوظائف من الموقع، وتستعرض "الوطن" الوظائف والشروط المطلوبة وكيفية التقديم لها كالتالي:

Teller

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلاً على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- أن يكون المتقدم لديه خبرة عامين في نفس المجال.

- أن يكون المتقدم للوظائف يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية.

PAYROLL PERSONAL BANKER

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- أن يكون لديه خبرة عام في نفس المجال.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- أن يكون لديه خبرة في مهارات البيع الأساسية.

- أن يكون على دراية بالمنتجات والخدمات المصرفية.

Banking Acumen for Uprising

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظيفة من خريجي جامعة القاهرة وجامعة عين شمس.

- للخريجين من كلية التجارة قسم اللغة الإنجليزية "قسم إدارة الأعمال والمحاسبة" وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على تقدير جيد في السنوات الماضية، وتكون الأولوية للطلاب الحاصلين على تقدير امتياز.

- أن يكون المتقدم أجرى التدريب الصيفي للعامين الماضيين.

TELESALES AGENT

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلاً على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المجالات ذات الصلة.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة عامين في مجال مبيعات التجزئة.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- إجادة المهارات الأساسية لاستخدام الحاسوب.

Identity Access Management Engineer

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

- أن يكون لديه معرفة تفصيلية بخادم الدليل وتقنيات البروتوكول (Radius وTDS وAD) والبروتوكولات المماثلة.

- أن يكون قادرًا على إدارة الوقت ومهارات الاتصال والتفاوض.