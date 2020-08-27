وزير النقل لأهالي الصعيد: "بشتيل" هتكون أعظم بكتير من محطة رمسيس

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن محطة بشتيل ستكون مساحتها 57 فدانًا، وستحتوي على محطة رئيسية وشبابيك قطع تذاكر وكافيتريات ومطاعم.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن المحطة ستحتوي على مبنى يتكون من 3 أدوار، الأول هو مول تجاري، والثاني وحدات إدارية من أطباء ومحامين، والدور الثالث هو فندق 4 نجوم.

وتابع أن ميدان الجيزة لا يصلح إطلاقًا لإنشاء مثل هذه المحطة، مشددًا على أن المكان الوحيد الذي يتسع لإنشاء محطة بهذه المكونات بالإضافة إلى ورشة جرارات وورشة عربات وجراج دورين تحت المحطة وجراج دورين تحت مشروع استثماري كبير يطل على شارع السودان مباشرة.

وأردف: "هتبقى أعظم بكتير جدًا من محطة رمسيس، هيبقى فيها مطاعم نضيفة جدًا ودورات مياه نضيفة جدًا مش موجودة في محطة رمسيس".