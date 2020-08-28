"الوزيري" للصعايدة الغاضبين من محطة بشتيل: أنتم أهلنا وناسنا (حوار)

قال الفريق كامل الوزيري، وزير النقل، إن هناك خطة مستقبلية لإنشاء محطة قطارات للوجه البحري في قليوب/ شبرا الخيمة، موضحا أن محطة السكك الحديدية في رمسيس أنشئت عام 1856، وكان تعداد السكان في ذلك الوقت 4 ملايين نسمة.

وأضاف في حواره لـ"الوطن"، إن هناك دراسة لحصول الركاب القادمين من الصعيد إلى بشتيل على تخفيض في تذاكر المترو والمونوريل بشرط تقديم التذكرة بعد الوصول مباشرة أو الحجز بتذكرة موحدة مخفضة للقطار والمترو والمونوريل، وإلى نص الحوار:

بداية.. هل هناك خطة مستقبلية لقطارات الوجه البحري مثل القبلي؟

نعم، هناك خطة مستقبلية لإنشاء محطة قطارات للوجه البحري في قليوب شبرا الخيمة. وأريد أن أوضح لكل المصريين أن القادم من الصعيد إلى رمسيس لا يسكن في رمسيس بل يستقل مواصلات أخرى للانتقال لأماكن متفرقة. وهنا تساؤل مهم في حالة اعتبار أن نقل المحطة النهائية لقطارات الصعيد تمييز عنصري، ضد أهالي الصعيد، فماذا عن أهالي القاهرة والوجه البحري الذين اعتادوا السفر للصعيد لزيارة الأماكن التاريخية بها من خلال استقلال قطار رمسيس وخاصة في موسم الشتاء.

وزير النقل: محطة بشتيل بها مميزات ومقومات أبرزها وقوعها بين الجيزة ورمسيس

لماذا تم اختيار منطقة بشتيل لإنشاء محطة قطارات بها؟

هذا سؤال هام .. اختيار منطقة بشتيل لإنشاء محطة قطارات، لأن بها مميزات ومقومات أبرزها وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر.

هل هذه المميزات كافية لإنشاء محطة القطار الجديدة بها؟

لا، ليست هذه فقط المميزات، لكن منطقة بشتيل منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر؛ السد العالي / إسكندرية / إمبابة / المناشي / القباري، هذا بالإضافة إلى وجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة منها مترو الأنفاق ومونوريل 6 أكتوبر وخطوط أتوبيسات ترددية ووسائل نقل جماعي.

وهذه المنطقة على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها وهم محور ترعة الزمر / محور شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار / محور 26 يوليو.

كم مساحة هذا المشروع .. وما هو الهدف منه؟

الوزارة وفرت مساحة من الأرض في حدود 57 فدانا تسمح بإقامة المشروع، من أجل تخفيف الضغط على محطات القطارات المركزية وتخفيف الضغط على محطتي القطارات المركزيتين وهما رمسيس والجيزة على مستوى النقل والخدمات والصيانة ورفع كفاءاتهما.

وزير النقل: من بين أهداف محطة بشتيل تجنب وقوع ضحايا إذا حدث عملا إرهابيا في محطة رمسيس المزدحمة

هل هناك أهداف أخرى؟

بالتأكيد، هناك هدف هام للغاية، وهو تجنب سقوط المزيد من الضحايا في حالة وجود حوادث داخل محطة رمسيس مثل حادث الجرار الأخير أو حرائق أو أعمال إرهابية داخل المحطة أو محيطها.

ما المميزات التي ستقدمونها لأهل الصعيد؟

أهل الصعيد هم أهلنا وناسنا وعشان كدة نجري دراسة حاليًا لحصول الركاب القادمين من الصعيد إلى بشتيل، على تخفيض في تذاكر المترو والمونوريل بشرط تقديم التذكرة بعد الوصول مباشرة، أو الحجز بتذكرة موحدة مخفضة للقطار والمترو والمونوريل.

ما هي مكونات محطة مصر الجديدة بشتيل؟

مكونات محطة بشتيل الجديدة، مبنى رئيسي للمحطة يضم كافتيريات ومطاعم ومولا تجاريا ومكاتب إدارية وفندقا 4 نجوم لخدمة الراكب الذي يريد المبيت في الفندق. هذا بالإضافة إلى مشروع سكني كبير مكون من 28 عمارة ودورات مياه نظيفة ومتطورة أكثر من محطة رمسيس ووجود 2 جراج أسفل المحطة والثاني أسفل المشروع السكني الضخم ودورين مما يسهل ويساعد المواطنين على توفير أماكن انتظار مؤمنة لسياراتهم.

هل سيتم إلغاء قطارات أسوان الإسكندرية؟

لا، هذا ليس صحيح ولن يتم إلغاء قطارات أسوان الإسكندرية التي تمر بمحافظات الصعيد وهي مستمرة في عملها والدولة المصرية تراعي مواطنيها في الداخل والخارج.

حدثنا عن مخطط تطوير سكك حديد ؟

مخطط تطوير خط سكة حديد إمبابة / المناشي / إيتاي البارود / القباري بالإسكندرية وهذا قطار آخر يربط الصعيد بالإسكندرية ومحافظات الوجه البحري.

حدثنا عن مشروع الطرق المحلية داخل المحافظات؟

هذه نقطة هامة للغاية، الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق مؤخرًا على 5 مليارات جنيه إضافية لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات. 70% من هذه المبالغ الإضافية لمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد وتقدر بحوالي 3.5 مليار جنيه لرفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل 12 محافظة.

هل هذه المبلغ كافي لتطوير الطرق المحلية بالمحافظات؟

لا، هذه مبالغ إضافية لكن هناك اعتماد سابق بمبلغ 2 مليار جنيه لرفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل 12 محافظة من بينها 4 محافظات في الصعيد وهم الجيزة وبني سويف والفيوم والمنيا.

وزير النقل: القادمين من الصعيد لتلقي العلاج يستخدمون وسائل مواصلات أخرى غير رمسيس

بعض أهالي الصعيد يأتون لتلقي العلاج ويشتكون من نقل المحطة بعيدًا عن رمسيس؟

القادمين من أهالي الصعيد إلى القاهرة لتلقي العلاج يستخدمون وسيلة مواصلات أخرى للذهاب إلى أماكن تلقي العلاج وأنا خلال زيارتي أسوان ركب إلى جواري اثنان من المواطنين، وسألت أحدهما عن سبب زيارته إلى القاهرة، فأفاد أنه يذهب إلى القاهرة مرة كل أسبوع لتلقي العلاج في الدقي، حيث يقوم بالنزول إلى محطة الجيزة أو محطة رمسيس، ثم يستقل مواصلة أخرى للذهاب إلى عيادة الطبيب في الدقي لتلقي العلاج، ثم العودة إلى الجيزة أو رمسيس لكنه يفضل الجيزة لقربها من الدقي.

واستكمل الوزير: "أما المواطن الثاني فيتلقى العلاج في أكتوبر، حيث ينزل محطة الجيزة ويركب إلى 6 أكتوبر، وعندما يكون له مصلحة في وسط البلد ينزل إلى محطة رمسيس ويأخذ مواصلة للذهاب إلى 6 أكتوبر".

ردك على من يتهمون الدولة المصرية بإهمال الصعيد؟

الدولة المصرية وضعت خطة متكاملة لتنمية صعيد مصر في جميع المجالات على رأسها الطرق والكباري والسكة الحديد لخدمة أهالي الصعيد.

أبرز هذه المشروعات كان مطار سوهاج الجديد، وإنشاء قرى النوبة، ومستشفى ومدارس وادي كركر وجميع المنشآت الخدمية اللازمة لأهالينا في النوبة.

ماذا عن المشروعات الجاري العمل عليها الآن؟

تم التخطيط لإنشاء 21 محورا متكاملا على النيل على مستوى الجمهورية تربط شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري لعبور النيل فقط منها 13 محورا في الصعيد بتكلفة إجمالي وصلت لـ 19 مليار جنيه تم الانتهاء من تنفيذ ثلاثة منها.

ضمن هؤلاء المحاور عدد منهم في صعيد مصر ويتم العمل عليهم الآن في آن واحد وهم (عدلي منصور ـ سمالوط ـ قوص ـ كلابشة ـ ديروط ـ دراو ـ بديل خزان أسوان ـ الفشن ـ أبو تيج) وسيتم افتتاح 4 محاور منها الشهر المقبل.

ماذا عن مشروعات الطرق والكبري بصعيد مصر؟

يتم حاليًا تنفيذ شبكة طرقة هائلة في صعيد مصر بمساحة 3600 كلم بتكلفة وصلت لـ 35 مليار جنيه وأهمها طريق سوهاج / البحر الأحمر والزعفرانة

ماذا عن باقي المشروعات القومية الأخرى؟

هناك مشروعات قومية في جميع المجالات بالصعيد على سبيل المثال لا الحصر تم إنشاء صوامع الغلال ومنها صومعة المراشدة والصوامع في كل أنحاء الصعيد.

فضلًا عن إنشاء وتطوير العديد من المدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء في صعيد مصر.

يُذكر أنَّ وجَّه أحد المواطنين المنتمين إلى الصعيد، رسالة غاضبة إلى الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عقب قراره بعدم وصول قطارات الصعيد إلى محطة سكك حديد رمسيس وتوقفها بمحطة بشتيل.

وقال المواطن الصعيدي في رسالة عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنت عارف الصعيد ده كام محافظة، تعرف إنه 55 مليون مواطن في مصر من الصعيد، اللي انت عايز تمنعهم من دخول محطة رمسيس".

وأضاف المواطن الصعيدي في رسالته: "لما أنت وزير وبتقول كدة أومال لو مش وزير هتقول إيه، إنت كدة بتمنع المواطن من دخول وطنه، لما الصعيد مهبط الرجالة ومهبط الزعماء والكرماء مايدخلوش المحطة مين يدخلها".

وتابع المواطن الصعيدي: "في يوم من الأيام كان رئيس جمهوريتك من الصعيد، وكتير من المفكرين والكتاب والأدباء من الصعيد".

وواصل المواطن الصعيدي رسالته الغاضبة: "طلعولنا جواز سفر نروح بيه هناك بقى كأننا داخلين دولة تانية، ليه بتهزمونا الهزيمة السيئة دي، ماحدش قالك اللي بتقوله ده غلط؟ ماحدش عدل عليك وقالك ماينفعش كده؟"، مختتمًا رسالته: "إنت عشان ماتعرفش الصعيد بتقول كدة، لو تعرف الصعيد ماكنتش هتقول كده".