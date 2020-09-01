الوزير: سنوفر حجزا بتذكرة موحدة للقادمين من الصعيد للقطار والمترو والمونوريل

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن دراسة الوزارة لإتاحة تخفيضات للركاب القادمين من محافظات صعيد مصر إلى محطة قطارات السكة الحديد في بشتيل.

وقال "الوزير"، خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، له اليوم، إن المقترح الذي يتم دراسته بشأن تخفيض تذاكر "المترو" و"المونوريل" لهم.

وتابع: "ندرس أن يكون ذلك شريطة تقديم التذكرة بعد الوصول مباشرة، أو الحجز بتذكرة موحدة مخفضة للقطار والمترو والمونوريل".