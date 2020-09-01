"آثار المعز" تباشر فتح مواقعها وسط إقبال ضعيف

باشرت منطقة آثار الجمالية وشارع المعز فتح أبواب مواقعها الأثرية بعد نحو 5 أشهر من الإغلاق وسط تأمين من شرطة السياحة والآثار وإجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا

وشهدت المواقع إقبالا ضعيفا خلال أول أيام الفتح الذي تزامن مع يوم عمل ودرجة حرارة مرتفعة.

وقام الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بجولة تفقدية في آثار الجمالية والغورية والمعز ووجه بتعقيم المنطقة يوميا والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وكانت وزارة السياحة قد حددت مجموعة من ضوابط السلامة الصحية لتطبيقها واتباعها بالمتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها، لتجنب انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتستهدف تلك الضوابط صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم، في ضوء الإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية التى أقرتها وزارة السياحة والآثار لتجنب انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتشمل تلك الضوابط تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يوميا قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء ومفتشي الآثار، قياس درجة حرارة العاملين بها يوميا والزائرين قبل الزيارة، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يتم اكتشافها.