الوزير: الرئيس حريص على تنفيذ مشروعات خدمية لأهالينا في الصعيد

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه حريص على تنفيذ مشروعات خدمية جديدة تستهدف "مصلحة أهالينا في الصعيد".

وأضاف وزير النقل، في تصريحات له عقب استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء له اليوم، أنه "جرى وضع خطة منذ أن كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع، وكنت وقتها مديراً لسلاح المهندسين، ثم رئيس أركان الهيئة الهندسية، ثم رئيساً للهيئة الهندسية لتنمية الصعيد؛ هذا الجزء الغالي من أرض الوطن، لتنفيذ مشروعات في كافة المجالات".

وأشار إلى أن تلك المشروعات تضم إنشاء مطار سوهاج الجديد، وهو يعد نقلة نوعية كبيرة في محافظات الصعيد، لافتا إلى أنه جرى تطوير 3 مطارات: أسيوط، والأقصر، وأسوان، بالإضافة إلى إنشاء قرى النوبة، ومستشفى ومدارس وادي كركر، وجميع المنشآت الخدمية اللازمة لأهالينا في النوبة، وصوامع الغلال ومنها صومعة المراشدة، والصوامع في كل أنحاء الصعيد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير العديد من المدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى مشروع وادي الشيخ في أسيوط، الذي نفذته القوات المسلحة، ومشروع الفرافرة الذي يعمل به 90 % من أهالي الصعيد، وبالتحديد في أسيوط، والمنيا، وسوهاج، إلى جانب مشروع شرق العوينات وهو ذلك المشروع العملاق الذي يعمل به أيضا أبناء الصعيد.

كما جرى التخطيط لإنشاء 21 محورا متكاملا على النيل على مستوى الجمهورية تربط شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى لعبور النيل فقط، منها 13 محورا في الصعيد بتكلفة 19 مليار جنيه، جرى الانتهاء من تنفيذ 3 محاور منها عند مدن بني مزار، وطما، وجرجا، وجار العمل ولأول مرة في تنفيذ 9 محاور على النيل في الصعيد في وقت واحد، هي عدلي منصور، وسمالوط، وقوص، وكلابشة، وديروط، ودراو، وبديل خزان أسوان، والفشن، وأبوتيج.

وأضاف أنه سيجري افتتاح 4 محاور منها خلال الفترة المقبلة، وهي عدلي منصور وسمالوط وكلابشة وقوص، منوها بأنه من المخطط بدء العمل في إنشاء محور منفلوط في العام المالي 2021/2022.

كما صدرت توجيهات الرئيس السيسي بتبطين جميع الترع والمصارف، ورصف الطرق المتقاطعة مع كل المحاور، ومنها محور سمالوط الذي يبلغ طوله 24 كم ويشمل 47 كوبري ونفقا.

وفي الوقت نفسه، لفت وزير النقل إلى أنه يجري حاليا تنفيذ شبكة طرق هائلة في صعيد مصر؛ حيث جرى التخطيط لتنفيذ 3600 كم طرق في الصعيد ضمن المشروع القومي للطرق بتكلفة إجمالية 90 مليار جنيه، تم إنجاز 1500 كم، منها بتكلفة 35 مليار جنيه وأهمها: طريق سوهاج - البحر الأحمر بطول 180 كم، وطريق قنا - سفاجا بطول 120 كم، وطريق الواحات البحرية / الفرافرة بطول 140 كم، وطريق بني سويف - الزعفرانة بطول 160 كم.

ويتقدم العمل في تنفيذ طرق بإجمالي 2100 كم بتكلفة 55 مليار جنيه، وأهمها تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 1155 كم، وطريق "أسيوط - سوهاج" شرق النيل بطول 145 كم، إلى جانب ازدواج طريق 6 أكتوبر - الواحات بطول 283 كم، كما يجري تطوير طريق قنا - الأقصر الصحراوي شرق النيل بطول 89 كم، وطريق توشكي - شرق العوينات بطول 375 كم، وطريق الواحات - شرق العوينات بطول 860 كم.

إلى جانب ذلك، يجري تطوير خط السكة الحديد القاهرة - السد العالي بطول 900 كم ويشمل إشارات، ومزلقانات، وأعمال صناعية عليها، ومحطات، وسكة، ومن المخطط مد هذا الخط من السد العالي إلى توشكي.