كامل الوزير: "محطة مصر" بدأت بنقل 10 آلاف راكب.. والآن تنقل مليونا

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنَّ "محطة مصر" للسكك الحديدية بمنطقة رمسيس أنشئت في عام 1856، وكان تعداد سكان مصر في ذلك الوقت يقدر بـ4 ملايين نسمة، حيث كان يتم تسيير 5 رحلات من القاهرة إلى الإسكندرية ووصل إجمالي ما يتم نقله في ذلك الوقت إلى 10 آلاف راكب يوميًا في الاتجاهين.

وأضاف "الوزير"، في تصريحات له عقب استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء له اليوم، أننا في عام 2020 ووصل تعداد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة، وتنقل السكة الحديد حالياً مليون راكب.

وتابع: "من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر في عام 2024 إلى 110 ملايين نسمة، كما أنه من المتوقع أن يتم نقل 1.5 مليون راكب يومياً عبر السكك الحديدية، الأمر الذي استدعى وضع خطة منهجية تراعي في جوانبها الانعكاس السلبي لهذا الازدحام الكبير داخل محطة رمسيس وخارجها".

كما أشار وزير النقل إلى أن هناك أسبابا أخرى استدعت الحاجة للتفكير في وضع خطة إنشاء محطات جديدة للقطارات؛ لتقليل الزحام بمنطقة رمسيس عن طريق تنفيذ خطة نقل قطارات الصعيد إلى محطة جديدة في بشتيل، من بينها الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها خلال أوقات انتشار الأوبئة، ومنها فيروس كورونا المستجد، وكذلك لتجنب وقوع مزيد من الضحايا في حالة وجود حوادث مثل حادث الجرار الأخير، أو حرائق أو أعمال إرهابية داخل المحطة، أو في محيطها.