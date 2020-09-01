4 طلاب ثانوية عامة يطعنون على قرار إلغاء امتحاناتهم بكفر الشيخ

تقدم 4 طلاب بالثانوية العامة بمدينة بيلا، في محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، على قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لوقف تنفيذ القرار الصادر عن الوزير بإلغاء امتحاناتهم.

وأكد "عمرو عبدالسلام"، محامي الطلاب الأربعة، في تصريحات صحفيه، أن سبب الطعن على قرار إلغاء امتحاناتهم، يرجع إلى عدم مشروعيتها ومخالفتها لأحكام القانون واللوائح والقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وكذا انحراف الجهة الإدارية بسلطاتها، وإساءة استعمالها.

وكشف المحامي أن الواقعة كانت بسبب تأخر اللجنة الامتحانية في توزيع أوراق الأسئلة على الطلاب، بعد موعد بداية الامتحان بحوالي نصف ساعة، وتعمدهم سحب أوراق الإجابة قبل انتهاء موعد الامتحان بحوالي 15 دقيقة، ووجود إثبات بذلك.

وكان وزير التربية والتعليم قد أصدر قراراً بإلغاء امتحانات 4 طلاب من بيلا، خلال امتحانات الثانوية العامة الأخيرة، على خلفية تورطهم في أعمال شغب خلال أداء الامتحان بإحدى المواد.