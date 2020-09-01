تسجيل رغبات المرحلة الثانية بـ7 معامل بجامعة المنصورة وسط إقبال شديد

توافد طلاب الثانوية العامة على مكاتب تنسيق جامعة المنصورة، اليوم، لتسجيل رغباتهم في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها، بتوفير الجو الملائم لتسجيل الرغبات، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة.

وفرضت الجامعة إجراءات احترازية مشددة، وخصصت خيمة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم، ومقياس حراري قبل الدخول لقاعات التسجيل بالإضافة إلى التباعد بين أجهزة الكمبيوتر، إلا أن الأعداد تتزايد مع مرور الوقت خاصة محاولة الكثير الاستفادة من خبرات العاملين في المكتب بترتيب الرغبات.

وقال الدكتور وليد الطنطاوي مدير مكتب تنسيق جامعة المنصورة، إن الجامعة خصصت 7 معامل في المدينة الجامعية للطالبات و3 معامل التربية و3 معامل بكلية الصيدلة.

وأضاف الطنطاوي، لـ"الوطن"، أنه جرى الاستعانة بفريق من الموظفين المدربين والذين لديهم خلفية كبيرة عن التعامل مع الموقع الإلكتروني وترتيب الرغبات، لتقديم كل أوجه المساعدة للطلاب.

وتابع أن العددي من مشاكل ترتيب الرغبات واستنفاذها بدأ بين طلاب المرحلة الأولي وننصح الطلاب بالتريث عند ملء الرغبات وكتابة رغبات تتناسب مع الحد الأدنى للتنسيق العام الماضي حتى لا تستنفذ رغباتهم دون اللحاق بأي كلية.