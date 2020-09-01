كيا سول تحصل على جائزة أفضل سيارة لمحبي الكلاب

أعلنت شركة كيا اختيار سيارة كيا سول 2020 في قائمة أفضل 10 سيارات لمحبي الكلاب لعام 2020 من Autotrader، احتفالًا باليوم الوطني للكلاب، حيث أعلن المحررون في Autotrader فوز السيارة لما تتمتع به من وسائل الراحة ومميزات الأمان التي تحتاجها كل أسرة.

ويعد Autotrader سوقا عبر الإنترنت تأسس في عام 1997، ويعمل كسوق عبر الإنترنت لمشتري السيارات والبائعين، ويقوم بتقييم السيارات.

قال شون يون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيا موتورز أمريكا، كيا موتورز أمريكا الشمالية: "لقد حققت السيارة نجاحًا طويلاً لأن تنوعها يلائم العديد من أنماط الحياة المختلفة، وتعزز جائزة Autotrader هذه وجود روح للجميع، بمن في ذلك أصحاب الكلاب"، "سواء كنت تركب مع الجرو الخاص بك في جميع أنحاء المدينة أو تحزم جميع أفراد الأسرة في رحلة برية في عطلة نهاية الأسبوع ، فإن الروح مقطوعة تمامًا للكلاب."

الآن في عامها السابع، تركز قائمة Autotrader لأفضل السيارات لمحبي الكلاب على المركبات التي تقدم أفضل ما يحتاجه كل مالك كلب

وتتمتع السيارة بمجموعة من ميزات Kia Drive Wise المتاحة وهي تجنب الاصطدام الأمامي، وتحذير انتباه السائق، كما يوفر الصندوق الخلفي كمية مدهشة من مساحة الأمتعة والركاب، كما أن فتحة الباب الخلفي الأوسع والأدنى تعمل على تحسين سهولة التحميل والتفريغ. بالنسبة لعام 2021 ، أصبحت السيارة كيا سول أكثر ملاءمة للكلاب .