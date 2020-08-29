ارتفاع مبيعات "تويوتا" و"كيا" للسيارات الملاكي المستوردة خلال يوليو

دائمًا ما يقع الاختيار ما بين (المحلي والمستورد)، وداخل قطاع السيارات تتنافس الفئاتان في معدل مبيعات السيارات (الملاكي) المحلية والمستوردة.

ورصد التقرير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات "أميك" ارتفع معدل مبيعات السيارات (الملاكي) المستوردة لعدة علامات تجارية فيما انخفض عند البعض الآخر.

ضمن قائمة تضم أكثر من 12 شركة مصنعة للسيارات، جاءت العلامة التجارية "تويوتا" في الترتيب الأول بمبيعات وصلت إلى 1349 وحدة وتسجل ارتفاعًا في مبيعاتها خلال شهر يوليو 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال يوليو 2019 حيث حققت 1250 وحدة؛ كما أرتفع معدل مبيعات السيارت (الملاكي) للعلامة التجارية "كيا" بمبيعات 1063 وحدة خلال يوليو 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال يوليو 2019 والتي وصلت إلى 632 وحدة.

وأوضح التقرير انخفاض معدل مبيعات السيارات المستوردة (الملاكي) لشركة "رينو" حيث سجلت خلال يوليو 2020 مبيعات 1090 وحدة، مقارنة بمبيعاتها خلال يوليو 2019 والتي وصلت إلى 1500 وحدة، وتأتي بذلك بالمرتبة الثانية ضمن القائمة؛ وجاءت العلامة التجارية "أم جي" بالمركز الرابع بمبيعات وصلت إلى 1005 وحدة خلال يوليو 2020.

وأشار التقرير غلى إرتفاع ملحوظ في معدل مبيعات السيارات المستوردة (الملاكي) لشركة "شيفروليه" حيث حققت مبيعات خلال يوليو 2020 وصلت إلأى 798 وحدة، مقارنة بمبيعاتها خلال يوليو 2019 حيث حققت 46 وحدة فقط.