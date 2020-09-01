"تعليم القليوبية" تحظر مجموعات التقوية بالمدارس لحين صدور قرار

وزعت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم منشورًا على 11 إدارة تعليمية، لنشره بمدارس المحافظة، تضمن حظر تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس لحين صدور قرار من وزير التربية والتعليم.

وأكدت مديرية التربية والتعليم في منشورها أن من يخالف تلك التعليمات يُعرض نفسه للمساءلة القانونية، وسيتم إحالته للتحقيق الفورى، في ظل إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".