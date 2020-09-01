رئيس التحرير

محمود مسلم

"تعليم القليوبية" تحظر مجموعات التقوية بالمدارس لحين صدور قرار

كتب:

حسن صالح
08:47 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
تعليم القليوبية

تعليم القليوبية

وزعت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم منشورًا على 11 إدارة تعليمية، لنشره بمدارس المحافظة، تضمن حظر تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس لحين صدور قرار من وزير التربية والتعليم.

وأكدت مديرية التربية والتعليم في منشورها أن من يخالف تلك التعليمات يُعرض نفسه للمساءلة القانونية، وسيتم إحالته للتحقيق الفورى، في ظل إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

اقرأ المزيد:

"تعليم القليوبية" تكرم الفائزة في مسابقة "الحكم للجمهور"

تعليم القليوبية تتابع حالة 8 طلاب أصيبوا بالإعياء في امتحان الثانوي

"تعليم القليوبية" تحرر محضرا لطالب مزق ورقة امتحان الفلسفة في طوخ

"تعليم القليوبية": تجمعات الطلاب بطوخ خارج الحرم الآمن وتم فضها في حينه

"تعليم القليوبية" تتابع التطورات الصحية لطالبين أصيبا بالإغماء

"تعليم القليوبية": تطبيق الإجراءات الاحترازية وحرم آمن للجان الثانوية