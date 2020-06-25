"تعليم القليوبية" تتابع التطورات الصحية لطالبين أصيبا بالإغماء

تابع طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، رئيس غرفة عمليات الثانوية العامة، الحالة الصحية لطالبين بلجنتي مدرسة أم المصريين الثانوية بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية ولجنة مدرسة الشهيد محمد جمال الأكشر بإدارة طوخ التعليمية، اللذان ارتفعت درجة حرارتهما أثناء أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى وأصيبا بحالة إغماء.

جرى طلب الإسعاف للطالبين، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية وتلقي العلاج.

وتواصل عجلان مع أجهزة الصحة بالمحافظة للاطمئنان على حالة الطالبين، وتقديم سبل الرعاية لهما.

وقال إنه جرى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، لحماية الطلاب والملاحظين والعاملين وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات والوقاية بداخل اللجان.