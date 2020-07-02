"تعليم القليوبية" تحرر محضرا لطالب مزق ورقة امتحان الفلسفة في طوخ

شهدت امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، قيام طالب بإدارة طوخ التعليمية، بتمزيق ورقة امتحان الفلسفة حيث فوجئ المراقبين بقيام الطالب بتمزيقها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للتحقيق.

فيما جرى نقل طالب بإحدى لجان الإدارة للمستشفى عقب إصابته بحالة إعياء وإغماء نتيجة ارتفاع درجة الحرارة ليرتفع عدد الطلاب الذين أصيبوا بحالات مرضية خلال امتحان اليوم، إلى 6 في لجان بنها وشبرا الخيمة والخصوص وشبين القناطر كما تم نقل مراقبين للمستشفى بعد إصابتهما بحالة إغماء.

وتابع طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم وعاطف سلامة وكيل المديرية الحالات المرضية والتحقيق في واقعة تمزيق الورقة من خلال غرفة العمليات الرئيسية مؤكدين على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات .

كان طلاب الشعبة الأدبية بلجان الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، أكدوا سهولة امتحان مادة الفلسفة والمنطق، مشيرين إلى أن الامتحان في مجمله سهل إلا بعض النقاط البسيطة في المنطق والمخصصة لقياس مستوى الطلاب فيما اشتكى طلاب شعبة العلوم من صعوبة امتحان الأحياء مؤكدين أنه جاء طويلا وغير مباشرا ويحتاج لوقت طويل للإجابة معبرين عن حزنهم من صعوبة الامتحان.

بينما تباينت آراء طلاب شعبة الرياضيات حول مستوى امتحان الاستاتيكا عقب انتهاء وقت الإجابة بلجان القليوبية وانقسم الطلاب لفريقين الأول أكد صعوبة الامتحان مشيرين إلى أنه طويل وغير مناسب للوقت وبه أسئلة كثيرة غامضة وتحتاج لوقت أكبر للحل وفريق أكد أن الامتحان جاء في متناول الطلاب بمختلف مستوياتهم معبرين أنه سهل.