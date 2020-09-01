"المهندسين": الإجمالي المتوقع لمخالفات البناء 3.5 مليون منشأة في مصر

قال اللواء هشام أبوسنة، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، عضو اللجنة المركزية لقانون التصالح مع مخالفات البناء بنقابة المهندسين، إن الإجمالي المتوقع لمخالفات البناء في مصر، نحو 3.5 مليون منشأة.

وأضاف أبوسنة، في تصريح خاص، أن "أهمية التصالح في البناء المُخالف، تأتي انطلاقا من كونها ثروة عقارية لا بد من ضمان سلامتها، للحفاظ على أرواح سكانها، والعائد من ذلك أن المالك يضمن ملكية العقار، وحق التصرف فيها بطرق قانونية، وعدم الإزالة"، بحسب تعبيره.

وكان مجلس نقابة المهندسين برئاسة هاني ضاحي قد قرر تشكيل لجنة مركزية للقيام بدورها المنوط به المحدد في لائحة قانون التصالح على بعض مخالفات البناء مشكلة من 10 أعضاء منهم 5 رؤساء نقابات فرعية، وباعتبار النقابة استشاري الدولة في مجال تخصصها طبقا لنص المادة الأولى من قانون نقابة المهندسين فقد حددت لائحة قانون التصالح مهام النقابة، حيث تختار الممثلين في لجان البت واللجان الفنية فضلا عن مراجعة التقارير المقدمة من المكاتب الاستشارية.

وتابع: كما أن ذلك سيسهم في إدخال الخدمات له، مثل تطوير المرافق التي لم يسهم بها من الأساس، وتعدى عليها دون إذن أو ترخيص.