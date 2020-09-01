توقعات طقس 72 ساعة مقبلة: حرارة ورطوبة وأمطار غزيرة تصل حد السيول

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر المقبل.

إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا بنسبة (30%؜) قد تصل لحد السيول.

وأضاف الخبراء أنّ حالة الرياح معتدلة، تنشط أحيانًا على خليج السويس ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس الأربعاء 2 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

طقس الخميس 3 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

طقس الجمعة 4 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.