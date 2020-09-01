جامعة بني سويف تستقبل طلاب الثانوية لتسجيل رغبات المرحلة الثانية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن استقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية، بناءً علي تعليمات وزارة التعليم العالي التي أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الثانية لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2020، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، بعد استقبال 1000 طالب وطالبة في تنسيق المرحلة الأولى.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم استقبال طلاب الثانوية العامة للعام الجامعي 2021/2020 بمعامل كليتي الإعلام، والحاسبات والذكاء الاصطناعي ومعمل فاصل 7 بكلية التجارة علمًا بأن القوة الاستيعابية للمعامل تبلغ 130 جهاز حاسب آلي والمعامل يتواجد بها موظفين وفنيين مختصين.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم تخصيص أماكن لتسجيل رغبات الطلاب ذوي الإعاقة والإستعانة بمتخصصين لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم، وتخصيص نخبة من الموظفين ذوي الخبرة في مجال الحاسب الآلي، وأعمال التنسيق لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للطلاب الجدد في حال طلبهم.

جدير بالذكر أن الدكتور منصور وجه بضرورة مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من التعقيم المستمر وقياس درجات الحرارة وإرتداء الكمامات والقفازات الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات المتبعة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.