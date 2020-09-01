كل ما تريد معرفته عن كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يقدم العديد من المميزات للمعاقين، ضمن رؤية الدولة لتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.

ترصد "الوطن" في التقريرالتالي كل التفاصيل المتعلقة بكارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بداية من المميزات التي يستفيد بها الشخص الذي يحصل عليها، شروط استخراجه، وإجراءات الحصول عليه.

أولا: مميزات كارت الخدمات المتكاملة

تساعد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له ومنها:

- الرعاية الصحية والتأهيلية.

- التعليم والعمل.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المُعينة.

- الخصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- مزايا الحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها بعد الدراسة الاقتصادية والاجتماعية مثل الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والجمع بين المعاشين.

ثانيا: شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

يتطلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة إجراء كشف طبي يقوم به أحد مستشفيات وزارة الصحة أو الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية والتعليمية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

ثالثا: إجراءات الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة

- التوجه لأحد مستشفيات وزارة الصحة أو أحد الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية، لإجراء كشف طبي لتحديد الفحوصات الطبية التي يتطلبها كل نوع إعاقة.

- التوجه لمكاتب التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، لاستخراج البطاقة باستيفاء الكشف الوظائفي وتحديد نسبة الإعاقة بحسب التقارير الطبية.

- إجراء التقييم الوظائفي الذي يستعين بالتقرير الطبي للمواطن ويستكمل بدوره الاستمارات المطلوبة لتسجيل درجة إعاقة المواطن وأخذ صورة شخصية له.