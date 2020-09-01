تخفيض درجات القبول بالثانوي العام إلى 245 درجة في المنوفية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على تخفيض درجات القبول للثانوية العامة الرسمية والخاصة من 250 درجة إلى 245 درجة علي مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، لإستيعاب المزيد من الطلاب بالمدارس التى لم تكتمل بها الكثافات.

وقال الدكتور أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إن القرار جاء في ضوء عدم إكتمال الكثافات المقررة بالكثير من المدارس الثانوية، مشيراً إلى أن عدد الفصول المتاحة بلغت (628) فصلًا دراسيًا وعدد الطلاب المفترض قبولهم (31400) طالب، فيملا بلغ عدد الطلاب المتقدمين فعلياً (25447) طالبًا.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على مستقبل أبنائه الطلاب من أبناء المحافظة ورغبتهم فى الإلتحاق بالثانوي العام حفاظاً على مستقبلهم، موضحاَ أنه يسعى جاهداً للإرتقاء بالعملية التعليمية، كون التعليم هو السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية المنشودة.