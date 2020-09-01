مياه المنوفية: تقليل فترة غسيل الشبكات والخزانات إلى 5 ساعات

أعلن المهندس محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، عن خطة غسيل شبكات المياه بكافة مناطق المحافظة، خلال شهر سبتمبر الحالي، وفقاً للمناطق المحددة بجدول الغسيل الدوري.

وأكد "نجيب" أنه تقرر تقليل فترة غسيل الشبكات والخزانات، بحيث تبدأ من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الواحدة ظهر نفس اليوم، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق الكامل بين فروع شركة مياه الشرب ورؤساء الوحدات المحلية، كل في نطاقه، والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمني المحدد، والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، وكذا التعامل الفوري مع أية طوارئ، حفاظاً على صحة المواطنين.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمواطنين ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه، وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل، حتى وإن وجدت بالشبكة، كما تنوه الشركة بأنه فى حالة ظهور أي رواسب عالقة أو عكارة بالمياه، بعد إجراء عملية الغسيل، يتم فتح المياه بعض الوقت، للتخلص من تلك الرواسب.

وأعلنت الشركة أنه فى حالة أي شكوى بشأن جودة المياه، يمكن ااإتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو عبر تطبيق "واتس اب" على الرقم 01220906668.