اتفاقية لإنشاء مقر دراسي لجامعة المنوفية في نيجيريا

وقع الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية بروتوكول تعاون أكاديمي، اليوم، مع تحالف شركة ميديكا أوفرسيز بنيجيريا وكلية الإمارات النيجيرية للعلوم الصحية والتكنولوجية، إحدى مؤسسات التعليم العالى بدولة نيجيريا.

وقال "مبارك" إن البروتوكول جاء انطلاقًا من سعي مصر الدائم لتعزيز دورها الفعال فى محيطها الأفريقي، وفتح آفاق التعاون فى شتى المجالات مع كافة الدول الأفريقية وفقا لما أرسته مؤسسة الرئاسة المصرية من سياسات تستهدف توطيد تواجدها داخل القارة السمراء، وإسهاما من جامعة المنوفية فى تحقيق تلك الأهداف وتعزيز أواصر التعاون مع المؤسسات التعليمية بدولة نيجيريا فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.

وأوضح رئيس الجامعة أن البروتوكول ينص على إنشاء مقر للدراسة خاص بجامعة المنوفية داخل مقر كلية الإمارات النيجيرية للعلوم الصحية والتكنولوجية فى ولاية "كانو" بجمهورية نيجيريا الفيدرالية، ويهدف الطرفان لإنشاء برنامج للتمريض وآخر للعلوم الصحية المجتمعية يتبعان جامعة المنوفية وتحت إشرافها، ويعمل الطرفان معا لتسهيل ووضع الصيغة النهائية لعملية الدراسة بالبرنامجين فور انتهاء الموافقات اللازمة من الجهات المعنية بالدولتين.

وأضاف الدكتور ثامر قزامل، ممثل الدولة النيجيرية، أن التحالف سيقوم بتوفير البنية التحتية اللازمة لنجاح العملية التعليمية بدولة نيجيريا، وتوفير الإقامة والرواتب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من جامعة المنوفية للقيام بالتدريس بالبرنامجين، وتوفير الدعم الإداري المناسب لنجاح العملية التدريسية، وتوثيق الشهادة من الجهات المعنية بدولة نيجيريا.

شهد توقيع البروتوكول الدكتور أحمد القاصد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، والدكتور أسامة مدنى عميد الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة، والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.