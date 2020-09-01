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محمود مسلم

القضاء على 180 كلبا ضالا بشوارع عين شمس

كتب:

وائل فايز
05:34 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
استمرار مواجهة الكلاب الضالة

استمرار مواجهة الكلاب الضالة

شن حي عين شمس بقيادة اللواء ماهر هاشم، رئيس الحي، بالتنسيق مع إدارة عين شمس البيطرية بحضور الدكتورة عزة فهمي مديرة إدارة الطب البيطري وممثل إدارة البيئة، حملة للقضاء علي الكلاب الضالة بالشوارع وذلك استجابة لشكاوى المواطنين من تضرره من وجود الكلاب بالشوارع وتعرض حياة الأطفال والشيوخ للخطر.

أسفرت الحملة عن قتل وإبادة 180 كلبا من شوارع عمر بدر  المتفرع من العشري وشارع  شاهين وعين شمس ومنشيه التحرير وأمام  مدرسة النعام التجارية، وشارع الرضي من أحمد عصمت وشارع احمد اسماعيل  وشارع الزهراء ومحمد عسكر وابراهيم عبد الرازق والقدس وشارع وابور الطحين وموقف المساكن ومنطقة المناوله  وعزبة شنودة.

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