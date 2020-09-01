محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان عددا من المشروعات الجديدة  

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، عدداً من المشروعات والمنشآت الجديدة، اليوم، كما وضعا حجر أساس عدد آخر من المشروعات إلى جانب مشروع إنشاء المستشفى التخصصي الجديد، ضمن مشاركة جامعة بنها في احتفالات العيد القومي رقم 152 للمحافظة واحتفال جامعة بنها بمرور 15 عامًا على إنشائها.

وبدأ محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها جولتهما بوضع حجر أساس مشروع إنشاء مدرجات بأرض الجامعة بالعبور على مساحة 5500 متر مربع بتكلفة 181 مليون جنيه، ويتضمن المشروع 20 مدرجًا سعة المدرج الواحد 250 طالبًا و30 غرفة لأعضاء هيئة التدريس، وجراج ومخازن لوجستية للجامعة، كما افتتحا المنشآت الخارجية والأسوار وبوابات أرض العبور بتكلفة 51 مليون جنيه بطول 2400 متر ويتضمن المشروع إنشاء 8 بوابات وسور خارجي محيط بأرض الجامعة التى تبلغ مساحتها 92 فدانًا مزودة بكاميرات المراقبة.

وتابع المحافظ ورئيس الجامعة الجولة بإفتتاح حمام السباحة بمركز إعداد القادة بمشتهر بتكلفة 12 مليون جنيه، والذى تم تجهيزه على أعلى مستوى لخدمة طلاب الجامعة وكلية التربية الرياضية ويتضمن مبنى مكون من دورين وغرف الملابس.

كما شملت الجولة وضع حجر أساس لمشروع تجديد ملاعب كلية التربية الرياضية ونادي أعضاء هيئة التدريس بتكلفة 15 مليون جنيه، ويتضمن المشروع ملعب كرة قدم ومضمار و2 ملعب خماسي أحدهما نجيل صناعي والآخر ملعب متعدد، 2 ملعب كرة طائرة وكذلك تجديد نادي أعضاء هيئة التدريس وإنشاء سور لحماية الطلاب .

ووضع المحافظ ورئيس الجامعة حجر أساس مبنى المعامل المركزية والمقام على مساحة 1500 متر مربع بتكلفة 78 مليون جنيه لخدمة طلاب الكليات العملية بالجامعة.

وتابع "الهجان" و"السعيد" الجولة بإفتتاح المصاعد الجديدة بمستشفيات بنها الجامعية والتى شملت إفتتاح 5 مصاعد (4 بمبنى الجراحة – ومصعد بمبنى السكن ) بتكلفة 9.2 مليون جنيه، كما شهدا تشغيل جهاز الأشعة المقطعية بتكلفة 10.5 مليون جنيه، وجهاز تفتيت الحصوات بدون تخدير بتكلفة 8.5 مليون جنيه.

واختتما الجولة بوضع حجر أساس مشروع إنشاء المستشفى التخصصي الجديد والمقام على مساحة 9033 متر مربع ويتكون من 2 بدروم – دور ارضي – 7 ادوار متكرر بتكلفة حوالى 1.6 مليار جنيه.

وقال "الهجان" إن العلاقة بين المحافظة والجامعة وطيدة وتعتبر الجامعة هي بيت الخبرة، مشيرا إلى أن المحافظة مستعدة لتقديم كل الدعم لجامعة بنها لتقديم رسالتها العلمية والخدمية لأبناء وأهالي محافظة القليوبية، وأشاد بحجم المشروعات التى تقام على أرض جامعة بنها لخدمة أبناء المحافظة مؤكدا أن الجامعة تمتلك خبرات وبنية تحتية قوية.

وأعرب الدكتور "السعيد" عن سعادته وأسرة جامعة بنها لمشاركة أهالي القليوبية احتفالاتهم بالعيد القومي للمحافظة، مقدما التهنئة للواء عبد الحميد الهجان وأهالي المحافظة، مؤكدا أن جامعة بنها بكل إمكانياتها وعلمائها وخبرائها وباحثيها في خدمة محافظة القليوبية.

وأشار" السعيد " الى أن الجامعة تشهد حاليا طفرة كبيرة فى المشروعات الإنشائية الجديدة فى مقر الجامعة بالعبور وبنها والتى صممت وفق أحدث التصميمات الهندسية وبما يتوافق مع معايير الجودة الخاصة بالمنشآت الجامعية والعملية التعليمية ، بالإضافة إلى مشروع إنشاء المستشفى التخصصي والذي يعد إنجازًا طبيًا، ونقلة نوعية للخدمة الطبية المقدمة لمواطني محافظة القليوبية ومحافظات الدلتا.