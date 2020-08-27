جامعة بنها تناقش خطة التحول الرقمي وإجراءات إنشاء "الأهلية" بالعبور

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه، برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وحضور الدكتورحسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من قيادات وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأعلن "السعيد" عن افتتاح عدد من المنشآت الجديدة، ضمن مشاركة الجامعة في احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومى في 31 أغسطس الجاري، مشيرًا إلى الإعداد للاحتفال بمناسبة مرور 15 عامًا على تأسيس جامعة بنها، وانفصالها عن جامعة الزقازيق.

واستعرض "السعيد" تفاصيل زيارة وفد من مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات لجامعة بنها، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تقييم قدرات الجامعات الحكومية على التحول الرقمي.

كما استعرض المجلس إجراءات إنشاء الجامعة الأهلية في العبور، مؤكدًا أن جامعة بنها من أوائل الجامعات التى تقدمت بملف لإنشاء الجامعة الأهلية، والتى تستهدف تقديم خدمة تعليمية وفقًا لمعايير الجودة الدولية وبتكلفة مناسبة، ومن المقرر أن تضم الجامعة الجديدة تخصصات وكليات غير نمطية مرتبطة بسوق العمل.

واستعرض المجلس أيضًا خطة الجامعة للعام الدراسي الجديد، ونظام تطبيق التعليم الهجين، وتعديل اللوائح الدراسية تماشيًا مع المتطلبات الجديدة.