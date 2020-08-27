مجلس جامعة بنها يكرم نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم ويشيد بمجهوداته

كرم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد، الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب لبلوغه السن القانونية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وخلال المجلس أشاد رئيس الجامعة، بما قدمه نائبه لشؤون التعليم والطلاب الدكتور حسين المغربي من جهد متميز وعمل دؤوب للجامعة، مؤكدا أن المغربي تحمل المسؤولية في ظروف صعبة وقادها بثقة واقتدار.

ووجه السعيد خلال الجلسة باسم مجلس جامعة بنها الشكر للدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على كل قدمه للجامعة، مشيرا إلى أن قطاع التعليم والطلاب قد شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية والتي تضمنت أعمال تطوير وإضافة عدد من البرامج الجديدة داخل عدد من كليات الجامعة، إلى جانب التوسع في مجالات الأنشطة الطلابية وتوفير كل سبل الدعم اللازم لها.