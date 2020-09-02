عبد الغفار: تحويل شكاوى السمسرة للقبول بالجامعات الخاصة للنيابة

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن عدد الطلاب الذين يقبلون في الجامعات الخاصة يشكل نسبة 4% من الطلاب الناجحين في الثانوية العامة.

وأضاف "عبدالغفار" خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC": "طبقنا نظام التنسيق الإلكتروني على الجامعات الخاصة لأول مرة هذا العام ويجري إرسال بيانات المتقدمين إلى المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ومكتب وزير التعليم العالي، ويجرى اختيار الطلاب وفقًا للمجموع للتخلص من استغلال بعض السماسرة وممارساتهم القانونية والصحية والأخلاقية".

وتابع: "في حال ثبوت مثل هذا النوع من المخالفات سيجرى اتخاذ إجراء من الوزارة تجاه مثل هذا الموقف وستلزم الجامعة بقبول الطالب صاحب المجموع الأعلى".