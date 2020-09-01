محافظ القليوبية يقود حمله لإزالة طوابق مخالفة بشبرا

قاد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حمله لإزالة طوابق ببرج مخالف لقيد الإرتفاع وبدون تراخيص علي مساحه 900 متر مربع بشارع ترعة النحاس الكائن ببهتيم التابعة لحي شرق شبرا الخيمة.

وتابع المحافظ إزاله مبنى مكون من أرضي ودور علوي، بدون ترخيص، على مساحة 111 مترًا مربعًا بشارع "نبيل السباك" متفرع من شارع أحمد عرابي، بمنشية عبد المنعم رياض، بحي غرب شبرا الخيمة، كما تابع إزالة خمسة طوابق مخالفة بدون ترخيص ببرج مكون من 15 طابقًا بمنشية النور ببنها على مساحة 400 متر مربع.

ووجّه "الهجان" إلى سرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال الإزالة، مع إتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة مشددًا على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتصدي بكل قوة وحزم لمحاولات البناء المخالفة بدون ترخيص، وأوضح أن الحملات شهدت مشاركة واسعة للعاملين بالوحدات المحلية بمعاونة الأجهزة الشرطية بمديرية أمن القليوبية، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية بهدف الحفاظ على حق الشعب وإستعادة هيبة الدولة.