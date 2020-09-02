العسال: مستعدون ببروتوكولات حال حدوث موجة ثانية من كورونا

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن النظام الذي انتهجته الدولة بمختلف القضايا، اتخاذ خطوة استباقية للسيطرة على أي وضع غير مألوف، ومنها فيروس كورونا، وهو ذاته ما تم بوزارة الصحة، حيث استبقت الوزارة، بوضع بروتوكول علاجي لمصابي فيروس كورونا، كما تم وضع بروتوكول أخر للحالات الخاصة والمصابة بالفيروس، منذ شهر مارس الماضي.

وأضافت "العسال"، خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه كلا من الإعلاميات سهير جودة مني عبدالغني ومفيده شيحة، والمذاع على فضائية "CBC"، أن البروتوكول المصري أثبت نجاحه وتفوقه، حيث عمل على تحسين الكثير من الحالات المصابة بالفيروس وهبوط أعداد المصابين، ولن يتم تغيير البروتوكول، بسبب تناقص أعداد الإصابات المستخدمه له، موضحة أنه وفي حال حدثت موجة ثانية من فيروس كورونا فقد اتخذت الوزارة خطوة استباقيه جديدة لوضع بروتوكول به كافة الاحتمالات التي قد تصيب المريض ومنها أعراض أمراض الجهاز الهضمي أو التنفسي أو المخ والأعصاب.

وأكدت أن فيروس كورونا تحور حتى باتت أعراضه ببعض المصابيين أقل ما كانت، حيث عاني مؤخرا عدد من المصابين بوجود أعراض تنفسيه بسيطة واحتقان بسيط في الزور، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، أو وجود أعراض بالجهاز الهضمي مثل الآم البطن والإسهال أو القيئ، مشيرة إلى أنه وللوقاية من الفيروس غسل الأيدي باستمرار واتباع التباعد الاجتماعي وتجنب الاحتكاك بالمصابين، ومن يعاني من تلك الأعراض عليه عدم الخروج من المنزل.