مواعيد زيارة المناطق الأثرية بالفيوم وأسعار التذاكر بعد إعادة فتحها

بالتزامن مع عودة السياحة الثقافية، بعد توقف استمر لمدة تقترب من 6 أشهر حيث أعلنت الوزارة استئناف السياحة الثقافية في مصر، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، أعلنت محافظة الفيوم اليوم إعادة فتح المناطق الأثرية أمام الزوار، بعد عدة شهور من منع التجمعات تجنباً للعدوى بفيروس كورونا.

وتستعرض "الوطن" المناطق الأثرية التي تم إعادة فتحها في محافظة الفيوم ومواعيد الزيارة بها وأسعار التذاكر، وفق ما أعلنته المحافظة، كالتالي:

المناطق الأثرية التي تم إعادة فتحها

تعددت المناطق الأثرية التي تم إعادة فتحها في محافظة الفيوم وتشمل "منطقة كوم أوشيم الأثرية "كرانيس"، وهرم اللاهون، وهرم هوارة، ومدينة ماضى الأثرية، ومعبد قصر قارون، ومتحف كوم أوشيم.

مواعيد زيارة المناطق الأثرية في الفيوم

تبدأ الزيارة في مناطق "كوم أوشيم الأثرية، وهرم هوارة، وهرم اللاهون، ومعبد قصر قارون، ومدينة ماضي الأثرية، ومتحف كوم أوشيم " في تمام الساعة 8 صباحا، وتستمر الزيارة بها حتى 4 مساء.

أسعار تذاكر المناطق الأثرية بالفيوم

وحددت محافظة الفيوم أسعار التذاكر الخاصة بالمناطق الأثرية في المحافظة والتي تتحدد بـ4 فئات "المصريين والأجانب"، كالتالي:

منطقة كوم أوشيم الأثرية: يبلغ سعر التذكرة 10 جنيهات للمصريين و 5 جنيهات للطلبة المصريين، فيما يبلغ سعر التذكرة للأجانب 60 جنيها فيما يصل سعرها لـ 30 جنيها للطلبة الأجانب.

منطقة هرم هوارة: يبلغ سعر التذكرة 10 جنيهات للمصريين و5 جنيهات للطلبة المصريين، فيما يبلغ سعر التذكرة للأجانب 60 جنيها فيما يصل سعرها لـ 30 جنيها للطلبة الأجانب.

هرم اللاهون: يبلغ سعر التذكرة 10 جنيهات للمصريين و5 جنيهات للطلبة المصريين، فيما يبلغ سعر التذكرة للأجانب 60 جنيها فيما يصل سعرها لـ30 جنيها للطلبة الأجانب.

معبد قصر قارون: يبلغ سعر التذكرة 10 جنيهات للمصريين و5 جنيهات للطلبة المصريين، فيما يبلغ سعر التذكرة للأجانب 60 جنيها فيما يصل سعرها لـ 30 جنيها للطلبة الأجانب.

مدينة ماضي الأثرية: تتراوح أسعار التذاكر بين 10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة المصريين، و50 جنيهاً للأجانب، و25 جنيهاً للطلاب الأجانب.

متحف كوم أوشيم: تتراوح أسعار التذاكر بين 10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة المصريين، و40 جنيهاً للأجانب، و20 جنيهاً للطلاب الأجانب.

ويبلغ سعر تذكرة التصوير الفوتوغرافي للاستعمال الشخصي بهذه المناطق 20 جنيهاً للمصريين، و40 جنيهاً للأجانب.