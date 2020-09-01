مواعيد زيارة المناطق الأثرية بالفيوم وأسعار التذاكر بعد إعادة فتحها
كتب:
إسراء حامد محمد
06:34 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
المناطق الأثرية بالفيوم
بالتزامن مع عودة السياحة الثقافية، بعد توقف استمر لمدة تقترب من 6 أشهر حيث أعلنت الوزارة استئناف السياحة الثقافية في مصر، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، أعلنت محافظة الفيوم اليوم إعادة فتح المناطق الأثرية أمام الزوار، بعد عدة شهور من منع التجمعات تجنباً للعدوى بفيروس كورونا.
وتستعرض "الوطن" المناطق الأثرية التي تم إعادة فتحها في محافظة الفيوم ومواعيد الزيارة بها وأسعار التذاكر، وفق ما أعلنته المحافظة، كالتالي:
المناطق الأثرية التي تم إعادة فتحها
تعددت المناطق الأثرية التي تم إعادة فتحها في محافظة الفيوم وتشمل "منطقة كوم أوشيم الأثرية "كرانيس"، وهرم اللاهون، وهرم هوارة، ومدينة ماضى الأثرية، ومعبد قصر قارون، ومتحف كوم أوشيم.
مواعيد زيارة المناطق الأثرية في الفيوم
تبدأ الزيارة في مناطق "كوم أوشيم الأثرية، وهرم هوارة، وهرم اللاهون، ومعبد قصر قارون، ومدينة ماضي الأثرية، ومتحف كوم أوشيم " في تمام الساعة 8 صباحا، وتستمر الزيارة بها حتى 4 مساء.
أسعار تذاكر المناطق الأثرية بالفيوم
وحددت محافظة الفيوم أسعار التذاكر الخاصة بالمناطق الأثرية في المحافظة والتي تتحدد بـ4 فئات "المصريين والأجانب"، كالتالي:
منطقة كوم أوشيم الأثرية: يبلغ سعر التذكرة 10 جنيهات للمصريين و 5 جنيهات للطلبة المصريين، فيما يبلغ سعر التذكرة للأجانب 60 جنيها فيما يصل سعرها لـ 30 جنيها للطلبة الأجانب.
منطقة هرم هوارة: يبلغ سعر التذكرة 10 جنيهات للمصريين و5 جنيهات للطلبة المصريين، فيما يبلغ سعر التذكرة للأجانب 60 جنيها فيما يصل سعرها لـ 30 جنيها للطلبة الأجانب.
هرم اللاهون: يبلغ سعر التذكرة 10 جنيهات للمصريين و5 جنيهات للطلبة المصريين، فيما يبلغ سعر التذكرة للأجانب 60 جنيها فيما يصل سعرها لـ30 جنيها للطلبة الأجانب.
معبد قصر قارون: يبلغ سعر التذكرة 10 جنيهات للمصريين و5 جنيهات للطلبة المصريين، فيما يبلغ سعر التذكرة للأجانب 60 جنيها فيما يصل سعرها لـ 30 جنيها للطلبة الأجانب.
مدينة ماضي الأثرية: تتراوح أسعار التذاكر بين 10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة المصريين، و50 جنيهاً للأجانب، و25 جنيهاً للطلاب الأجانب.
متحف كوم أوشيم: تتراوح أسعار التذاكر بين 10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة المصريين، و40 جنيهاً للأجانب، و20 جنيهاً للطلاب الأجانب.
ويبلغ سعر تذكرة التصوير الفوتوغرافي للاستعمال الشخصي بهذه المناطق 20 جنيهاً للمصريين، و40 جنيهاً للأجانب.