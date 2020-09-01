"جنوب سيناء" تستعين بالأقمار الصناعية لكشف التعديات على أراضي الدولة

إلتقت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، الدكتور محمد بيومي زهران، رئيس الهيئة القومية للإستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، اليوم، لمناقشة سبل التعاون في الكشف عن التعديات على أراضي الدولة من خلال صور الأقمار الصناعية، واكتشاف موارد المياه الجوفية ومراقبة كيفية استخدامها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في حضور الدكتور أشرف حلمي، رئيس شعبة علوم الفضاء، والدكتور محمد بسطاويسي، رئيس شعبة الجيولوجيا.

واستعرض فريق عمل الهيئة خلال اللقاء، دوره في إنتاج خرائط للأنشطة الساحلية، والبحرية، والإستزراع السمكي والمسطحات المائية، ووضع أنظمة مراقبة لمناسيب المياه الجوفية، ورصد وتتبع الملوثات بكافة أنواعها البيئية والبحرية والمائية.

وقالت نائب المحافظ، إن المحافظة تُولي اهتمامًا خاصًا بتطبيق تكنولوجيا الإستشعار عن بُعد، لوضع نظام متكامل لإدارة العمران وتتبع التعديات، بالإضافة إلى بناء نظام معلوماتي متكامل لتنمية وتطوير منظومة المتغيرات المكانية.

وأكدت الإتفاق على دراسة إمكانية التعاون بشأن إمداد المحافظة بصور الأقمار الصناعية، للأراضي محل التقنين طبقًا للإطار الزمني المطلوب.