"الري" تخصص مليار جنيه استثمارات لحماية جنوب سيناء من الأخطار

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك في ضوء التعاون المشترك بالمشروعات المتعلقة بالموارد المائية بمحافظة سيناء، وتمّ مناقشة أعمال الحماية من أخطار السيول الجاري تنفيذها بجنوب سيناء بقيمة 927.5 مليون جنيه، وأعمال الحماية المقترح تنفيذها ضمن المرحلة الثالثة للحماية من أخطار السيول بقيمة تقديرية مليار جنيه.

وتمّ الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلي الجهات من "محافظة جنوب سيناء – قطاع المياه الجوفية – معهد بحوث الموارد المائية – الهيئة الهندسية للقوات المسلحة" لوضع الحلول الفنية لعبور مياه سيل وادي بعبع عبر طريق "النفق - شرم الشيخ الجديد" دون أضرار.

وتمّ مناقشة إمكانات المياه الجوفية بالخزان الجوفي بمنطقة سهل القاع ومدى إمكانية التوسع في الاستثمار الزراعي من عدمه، وذلك في ضوء نتائج دراسة تحديد الإمكانات والسحب الآمن للخزانات الجوفية بمصر والتي نفذها القطاع بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة.