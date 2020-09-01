"التموين": صرف الكمامات إجباريا على بطاقات التموين بسبب "عدم الالتزام"

أكد أحمد الزايد، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين، أن وزير التموين، الدكتور علي مصيلحي قرر صرف 4 كمامات بشكل إجباري على البطاقة التي تشتمل على 4 أفراد فأكثر وبشكل اختياري للبطاقة التي تشتمل على 3 أفراد فأقل، وذلك حرصًا من الحكومة على سلامة المواطنين في ظل تزايد إصابات فيروس كورونا.

وأضاف الزايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC": "لاحظنا عدم التزام البعض بارتداء الكمامات وعدم الوعي الكافي بخطورة المرحلة، وبعد أن أصبحت الكمامة هي التوصية الأولى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن واقع الإحساس بعظم المسؤولية جرى اتخاذ هذا القرار".

وتابع، أن البطاقة التموينية لها قدرة وفاعلية في توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية والضرورية، وتشتمل على 64 مليون مواطن مستفيد من الدعم، لهذا جرى اتخاذ هذا القرار حرصًا على صحة المواطنين.