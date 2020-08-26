الحداد: ارتداء الكمامة يجب أن يصبح أسلوب حياة حتى بعد اكتشاف لقاح كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنه حتى بعد إيجاد لقاح لفيروس كورونا تكون نسبة الشفاء من اللقاحات لا تصل إلى 100% لذلك ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي يجب أن يصبح أسلوب حياة حتى لو تحول الفيروس إلى موسمي وضعف مثل فيروس الإنفلونزا، فما المانع من استمرار إجراءات النظافة والوقاية والتباعد الاجتماعي وترك التقبيل والعناق والتقارب.

وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الفيروس ليس له كتالوج في المعايير التي على أساسها يحدد درجة خطورته، ولكن كلما زاد الفيروس انتشارا كلما زاد ضعفا، نوع الفيروس وقوته والذي يختلف من شخص لآخر وفصيل لآخر، ومناعة الشخص المصاب وكمية الجرعة الفيروسية التي تعرض لها المواطن، والدرجة الوبائية لحدة الفيروس.

وتابع، أنه لا يوجد علاج لفيروس كورونا إلا التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة حتى الآن واللقاحات لن تعطي 100% حماية من الفيروس، مشيرا إلى أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية يصيبنا بموجة كورونا ارتدادية.