تغريم 78 سائقا لعدم ارتداء "الكمامة" الواقية بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق، والمشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة، والوقوف على مدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية، لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأشار المحافظ إلى أنه تم اليوم ضبط 78 سيارة مخالفة، ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس، بمدينة الزقازيق، وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية، تنفيذاً للقرار رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه من السائقين المخالفين.