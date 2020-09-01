تنسيق 2020.. 25 ألفا يسجلون رغباتهم في المرحلة الثانية

انطلقت، اليوم، المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40%، لـ«العلمى»، بعدد 194 ألفاً و448 طالباً، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ«الأدبى» بعدد 60 ألفاً و64 طالباً، بإجمالى 254 ألفاً و512 طالباً للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، لتسجيل الرغبات 2020.

وأتاحت الجامعات الحكومية، أمس، معامل التنسيق الإلكتروني أمام طلاب المرحلة الثانية لتنسيق 2020 لتسجيل رغباتهم واختيار الكليات، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

"عطا": انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، إن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 25 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/ 2021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون شكاوى، موجها الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، وإمكان تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء السبت المقبل.

وأوضح أنه جرى فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية، اعتبارا من أمس، ونبّه على الطلاب بالالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث لن يُسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بالمعامل.