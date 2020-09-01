تنسيق 2020.. رابط تسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية

أكد السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الموقع الإلكتروني للتنسيق، يعمل بكفاءة عالية في استقبال طلاب الثانوية العامل لتسجيل رغبات المرحلة الثانية 2020، مؤكداً أن الغرفة المكلفة بمتابعة أعمال التنسيق، لم ترصد أي شكاوى بشأنها، مضيفاً أن الطلاب يمكنهم تسجيل الرغبات عبر الرابط التالي:

https://tansik.egypt.gov.eg/application

وأضاف عطا في تصريحات لـ"الوطن"، أن الموقع الإلكتروني، هو القناة الوحيدة أم طلاب الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات لتسجيل رغباتهم وإختيار الكليات لتنسيق 2020، مؤكداً أن الوزارة تتابع لحظياً تسجيل الطلاب للرغبات.

وانطلقت اليوم المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40%، لـ«العلمى»، بعدد 194 ألفاً و448 طالباً، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ«الأدبى» بعدد 60 ألفاً و64 طالباً بإجمالى 254 ألفاً و512 طالباً للمرحلة.