"هاني": إطلاق تطبيق "بني سويف معاك" توج جهود الإصلاح الإداري

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن إطلاق المحافظة تطبيق "بني سويف معاك"، يأتي تتويجًا لمنظومة الإصلاح الإداري التي بدأت في المحافظة منذ فترة، والتي تعتمد على التحول الرقمي وشباب المحافظة.

وأضاف غنيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC"، أن شباب المجلس الاستشاري للمحافظة الذي دشن في مطلع هذا العام هم من أطلقوا التطبيق بشكل تجريبيا لإصلاح منظومة الشكاوى ودمج كل سبل استقبالها.

وتابع: "التطبيق يحتوى على معلومات وأرقام مهمة عن محافظة بني سويف، وبعض المعلومات الجغرافية وقد يضاف إليه بعض الخدمات الأخرى في الفترة القادمة".