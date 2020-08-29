محافظ بني سويف يتفقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تابع محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم السبت، سير أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والتي انطلقت في 22 أغسطس الجاري، وتختتم الأربعاء القادم، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادتي الجغرافيا للشعبة الأدبية، والكيمياء للشعبة العلمية بقسميها الرياضيات والعلوم.

واطمأن المحافظ، من خلال تواصله مع وكيل وزارة التربية والتعليم، سهام يوسف، أثناء تفقدها عدد من اللجان بمركز ومدينة ناصر، صباح اليوم، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول، وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب، والتأكد من ارتدائها بالشكل السليم، والكشف عن درجة حرارة الطلاب، قبل دخولهم اللجان وتسلمهم أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالمسافات البينية والتباعد الاجتماعي داخل اللجنة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.

وأشارت وكيل الوزارة إلى توجيهات محافظ بني سويف بالمتابعة الميدانية للجان على مستوى الإدارات التعليمية، والتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات القانونية ضد أي حالات غش يتم ضبطها، مع الاهتمام بالنظافة العامة داخل اللجان وخارجها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورصد أي مخالفات أولاً بأول لسرعة تلافيها.

وأكدت أنه تم الاستعداد لاجراء الامتحانات امتداداً للاستعدادات السابقة لامتحانات الدور الأول، مشيرةً الى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وشددت على أنه في حالة ظهور أي أعراض مرضية على الطالب، أثناء دخول اللجنة أو أثناء عقد الامتحان، يتم تطبيق القواعد المتبعة والمعمول بها طبقاً لقرارات الوزارة.

ويبلغ العدد الإجمالي للطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني في بني سويفن 3130 طالباُ وطالبة، موزعين على 7 لجان بمختلف مدن المحافظة.