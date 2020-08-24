محافظ بني سويف يُسلًم أجهزة حاسب لدعم العمل بوحدات حماية الطفولة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير الدعم اللازم لمنظومة العمل بوحدات حماية الطفولة، من خلال تأهيل وتطوير العناصر البشرية وإكسابها المهارات اللازمة لبناء قدرات العاملين على مفاهيم حماية الأطفال من العنف والإساءة وتعريفهم بفلسفة العمل بلجان الحماية وتمكينهم من وضع وتنفيذ آليات عمل إدارية وفنية متكاملة وتعريفهم بمهامهم ومسؤولياتهم في العمل داخل تلك الوحدات.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية تسليم عدد من أجهزة الحاسب الآلى لدعم منظومة العمل بحدات الطفولة والمقدمة من المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، ضمن خطة المجلس التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المحافظة، وذلك في حضور اللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وشيماء كرم رئيس وحدة شؤون المرأة وحماية الطفولة بالمحافظة، ووسط تدابير احترازية والتزام بالإجراءات الوقائية.

من جهتها، أوضحت شيماء كرم رئيس وحدة شؤون المرأة وحماية الطفولة إلى أن الأجهزة التي تم استلامها اليوم وعددها ثمانية أجهزة قد وفرها المجلس القومي للطفولة والأمومة كنوع من الدعم لمنظومة العمل بوحدات حماية الطفولةعلى مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتي سبقها التدريب على مجموعة من البرامج التدريبية للتعربف بمواد قانون الطفل وحالات تعرض الأطفال للخطر وآليات الحماية وإدارة الحالة.