محافظ بني سويف يؤدي صلاة الجمعة بكمامة ومُصلى خاص

أدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صلاة الجمعة، اليوم، بمسجد عمر بن عبد العزيز بوسط مدينة بني سويف، بعد تعليق دام 5 شهور ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وارتدى المصلون الكمامات قبل دخولهم المساجد، والتزموا بالتباعد الاجتماعي، والمسافات الآمنة بينهم والمحددة بالعلامات الإرشادية، إضافة إلى استخدام المُصلى الخاصة لكل مصلٍ.

وألقى الشيخ محمد محمود أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف في بني سويف، خطبة الجمعة بعنوان "الأمل حياة".

واستعدت مديرية أوقاف بني سويف، لاستقبال المصلين في صلاة الجمعة، اليوم، تنفيذًا لقرار اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، وتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بفتح المساجد الكبرى أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية لمواجهة الفيروس.

وفتحت أبواب 2475 مسجدًا لأداء صلاة الجمعة، اليوم، من خلال الأئمة وخطباء المساجد المعتمدين لدى الوزارة، وسط إجرءات احترازية وقائية.