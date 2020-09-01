صلاح مصيلحي رئيسا لهيئة الثروة السمكية خلفا لخالد السيد

كشفت مصادر مسئولة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن رفض السيد القصير وزير الزراعة التجديد للدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، وتكليف الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس معهد بحوث الأسماك بالإسماعيلية التابع لجامعة قناة السويس، لتولي رئاسة الهيئة.

وأكدت المصادر لـ"الوطن"، أن قرار إلغاء التكليف وعدم التجديد يأتي في إطار خطة الوزارة لضخ دماء جديدة، وعدم التكليف لمن تخطى سن المعاش من القيادات.