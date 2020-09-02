العسال: نعطي توصيات والجهات المسؤولة تطبق وفق ما تراه صحيحا

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن فترة حضانة فيروس كورونا من يوم لـ14 يوم، وهي الفترة التي التقط فيها الشخص السليم الفيروس وبدأ ظهور الأعراض عليه، ومتوسطه من اليوم الخامس لليوم السابع.

وأضافت "العسال"، خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه كلا من الإعلاميات سهير جودة مني عبدالغني ومفيده شيحة، والمذاع على فضائية "CBC"، أن معظم الحالات التي رصدتها الوزارة هي حالات بسيطة ومتوسطة وتستجيب بالعزل المنزلي، أما وعن الصور الشديده من الإصابات والتي تؤدى لفشل الجهاز التنفسي وتحتاج أجهزة تنفس صناعي قلت نسبتهم كثيرا: "بتبقي ليها أعراض قبليها وبتزيد"، موضحه أنه وعلى الأطفال بعد نزول المدارس يجب على من يتابعونهم من مدرسين وأولياء الأمور بإعطاء التعليمات بتوزيع الأطفال وتجنب التجمعات مع ارتداء الكمامة أثناء اليوم الدراسي.

وأكدت أن اللجنة تقوم بإعطاء توصيات طبية للجهات المعنية مثل وزارة التربية والتعليم وعليها اختيار ما يناسب الطلاب وتطبيقه عليهم لمنع انتشار الفيروس فيما بينهم.