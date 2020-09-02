طالبة بجامعة بني سويف عن تطبيق "أطفال التوحد": نسعى لترجمته لـ3 لغات

قالت رضوى محمد، الطالبة بجامعة بني سويف، نفذنا أول تطبيق لأطفال التوحد على مستوى الجامعات المصرية، وذلك خوفا عليهم من الخروج في أوقات الحظر الخاصة بفيروس كورونا، وعبر التطبيق، يتم متابعه هؤلاء الأطفال عبر تطبيق خاص بهم، وتم إضافة 90% من أمراض التوحد التي يعانيها المرضى.

وأضافت "محمد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن التطبيق يتضمن كل المعلومات التي يحتاجها أولياء الأمور لمتابعة حالات أبنائهم مرضى التوحد، موضحة أنه قد تم إضافة كيفية علاج مرضى التوحد من ذلك المرض مع اختلاف أنواع ذلك المرض.

وأكدت أن التطبيق سيتم ترجمته لـ3 لغات من دول العالم، وذلك لرواجه بعد إطلاقه بوقت قصير عبر المتجر الإلكتروني لـ"جوجل"، مشيرة إلى أن التطبيق سيتم إضافة الدمج مع أطفال التوحد، والخرائط الذهنية بتدعيم عبر الفيديو، حتى يسهل على أولياء الأمور الأميين تعلم أشكال تلك الإصابات، وكيفية التصرف معها، كما سيتم إطلاق موقع عبر "يوتيوب" لنشر مثل تلك الفيديوهات.