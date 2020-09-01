مياه القليوبية تدعو لتسجيل قراءات عدادات المياه عبر تطبيق "قراءتي"
كتب:
حسن صالح
02:47 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
شركة مياه القليوبية
دعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، المواطنين لتسجيل قراءة عداد المياه، في الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، من خلال تطبيق الهاتف المحمول قراءتي.
وأشارت الشركة إلى أن التطبيق يتيح للمواطن إضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد من أن الفاتورة تعبر عن الإستهلاك الفعلي، وذلك بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت أن التطبيق متاح مجاناً لأنظمة الأندرويد من خلال الرابط التالي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading
ولأنظمة IOS
https://apps.apple.com/eg/app/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87/id1518978525
وأعلنت الشركة عن إطلاق التشغيل التجريبى للبوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، https://ecp.hcww.com.eg لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.