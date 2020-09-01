مياه القليوبية تدعو لتسجيل قراءات عدادات المياه عبر تطبيق "قراءتي"

دعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، المواطنين لتسجيل قراءة عداد المياه، في الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، من خلال تطبيق الهاتف المحمول قراءتي.

وأشارت الشركة إلى أن التطبيق يتيح للمواطن إضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد من أن الفاتورة تعبر عن الإستهلاك الفعلي، وذلك بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن التطبيق متاح مجاناً لأنظمة الأندرويد من خلال الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading

ولأنظمة IOS

https://apps.apple.com/eg/app/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87/id1518978525

وأعلنت الشركة عن إطلاق التشغيل التجريبى للبوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، https://ecp.hcww.com.eg لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.