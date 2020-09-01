وزير السياحة: 168 ألف سائح زاروا مصر منذ يوليو الماضي

قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار إن عدد السياح الأجانب الذين زاروا مصر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر يوليو الماضي بلغ نحو 168 ألف سائح من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا ومقدونيا.

وتساءل العنانى خلال لقائه مع Klara Dostalova وزيرة التنمية الإقليمية المسئولة عن ملف السياحة بالتشيك لمناقشة سبل استئناف الحركة السياحية الوافدة من التشيك إلى مصر، عما إذا كان هناك أى إجراءات إضافية يرغب الجانب التشيكي في إضافتها للضوابط لإعادة استئناف الرحلات السياحية من التشيك الي المقاصد المصرية.

وأشار العنانى خلال الاجتماع الذي جاء على هامش مشاركة وزير السياحة في افتتاح معرض الآثار المصري "ملوك الشمس" بالتشيك إلى الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي والعاملين به لتخفيف الآثار الاقتصادية السلبية عنه جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، مستعرضا كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي تم تطبيقها في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية المصرية حفاظا على كافة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي مع استئناف حركة السياحة الوافدة لمصر في يوليو الماضي.

ومن جهتها، أكدت Klara Dostalova أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائح التشيكي، لافتة إلى حبها وشغفها الكبير بمصر وبالمقاصد السياحية بها، حيث إنها قامت بزيارة مصر ثلاث مرات من قبل، زارت فيها مدينة مرسى علم، كما أنها تعرف الكثير عن الإمكانيات السياحية المتفردة لمصر وخاصة شواطئها الخلابة.

وكانت الحكومة قد أعلنت بدء استقبال السياح الأجانب بمصر بداية من شهر يوليو الماضى بـ3 محافظات فقط هى "البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح" ، قبل أن يتم فتح كافة المدن السياحية لاستقبال السياح بداية من شهر سبتمبر المقبل.