منها زيادة ماكينات الصرف الآلي.. تعرف على قرارات "البريد" للحد من الزحام

كثفت هيئة البريد من تحركاتها من أجل تطبيق منظومتها للحد من الزحام على فروعها، خاصة فى أيام صرف المعاشات، حيث يبلغ عدد المستفيدين من صرف المعاشات عبر مكاتب البريد نحو 5.4 مليون مواطن، بقيمة تقترب من 7.2 مليار جنيه.

ومن بين الإجراءات التى تم الكشف عنها في وقت سابق مضاعفة ماكينات الصراف الآلي من 350 إلى 700 ماكينة خلال العام المالي الحالي بتكلفة 300 مليون جنيه؛ بالإضافة إلى زيادة عدد المكاتب من خلال نشر أكشاك للبريد في محطات الوقود وتنفيذ خطة لنشر مكاتب متنقلة حيث تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع على عدد 84 سيارة مجهزة ومزودة بمكاتب البريد وماكينة صرف الى بهدف تحريكها في أوقات الذروة في العمل بمكاتب البريد لاسيما في أوقات صرف المعاشات.

وتسعى وزارة الاتصالات تطوير هيئة البريد لتصبح أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية في ظل مايتمتع به من ثقة لدى المواطنين وانتشار في انحاء الجمهورية بعدد 4 الاف مكتب بريد؛ حيث تم ميكنة وتطوير 816 مكتب بريد، ومستهدف تطوير 782 مكتب مع نهاية العام المالي الحالي وذلك بتكلفة اجمالية تصل الى 3.2 مليار جنيه.

وستشهد الأيام المقبلة تقديم خدمات التوثيق من خلال مكاتب البريد، بالتعاون مع وزارتي العدل والتنمية المحلية لتوحيد الموارد حيث سيتم تقديم هذه الخدمات ايضا من خلال مكاتب الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، ومكاتب خدمة المواطنين التابعة لوزارة التنمية المحلية والمحافظات.