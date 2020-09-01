أول الدبلومات الفنية: عملت باليومية.. وسألتحق بـ"الهندسة"

قال محمد محمود عبدالرازق، الأول على الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات بمجموع 98%، إنه كان يعمل في الإجازات باليومية، متابعًا: "كنت بشتغل مبيض محارة باليومية وكنت بعمل في الزراعة"، كما أنه كان يتمنى دخول كلية الهندسة منذ التحاقة بالدبلومات الفنية، وهو ما يستطيع تحقيقه من خلال مجموعه الحالي.

وأضاف "عبدالرازق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الاهتمام بالتعليم الفني جاء خلال الفترة الماضية بعد توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني بالاهتمام بهذا القطاع.

وتابع: "الشعب معندوش وعي عن التعليم الفني.. بصوا للتعليم الفني زي الثانوية العامة"، موضحًا أنه يتمنى دخول الكثير من الطلاب التعليم الفني، "ده فرصة للجميع والتعليم الفني والدبلومات الفنية جيدة وفرصة لدخول الهندسة".