إقبال كثيف في المرحلة الثانية للتنسيق بجامعات القاهرة في تنسيق 2020

شهدت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعات القاهرة الكبرى "القاهرة وحلوان وعين شمس"، في أولى أيام تنسيق المرحلة الثانية، إقبالاً كثيفاً من قبل طلاب المرحلة الثانية للتنسيق، لتسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني في تنسيق 2020، وذلك عبر الرابط التالي https://tansik.egypt.gov.eg/application/.

وشهدت معامل التنسيق بجامعة القاهرة بكليات الهندسة والزراعة ومعهد الإحصاء، إقبالاً كثيفاً في أول أيام المرحلة الثانية، لتنسيق الجامعات 2020، وسط تشديدات مكثفة من قبل العاملين بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة للمحافظة على الطلاب وذويهم، من الإصابة بمرض كورونا المستجد "كوفيد 19".

في جامعة عين شمس، استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني، طلاب المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى 2020، حيث بلغ المترددين أكثر من 500 طالب وطالبة، وسط اتباع إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرصا على سلامة وأمان الطلاب وأولياء أمورهم، والمشرفين على أعمال التنسيق.

وفي جامعة حلوان، قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن أكثر من 300 طالب وطالبة سجلوا رغباتهم في معامل التنسيق الإلكتروني الـ6 بالجامعة، في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2020.

انطلقت، أمس، المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40%، لـ"العلمى"، بعدد 194 ألفاً و448 طالباً، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ"الأدبي" بعدد 60 ألفاً و64 طالباً، بإجمالى 254 ألفاً و512 طالباً للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، لتسجيل الرغبات 2020.

وأتاحت الجامعات الحكومية، أمس، معامل التنسيق الإلكتروني أمام طلاب المرحلة الثانية لتنسيق 2020 لتسجيل رغباتهم واختيار الكليات، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.