"طلعت": مصر من أول 3 دول في العالم صنعت ريمديسيفير واستخدمته

قال الدكتور أمجد طلعت مدير عام بشركة الأدوية المنتجة لعلاج كورونا، إن عقار ريمديسيفير خفض بشكل ملحوظ عدد الأيام التي تحتاجها الحالات الشديدة المصابة بفيروس كورونا لكي تتعافى، موضحًا أن هذه الحالات تكون للمرضى في العناية المركزة.

وأضاف طلعت خلال تصريحات عبر منصة "زوم"، مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن التعافي من كورونا من خلال الحصول على هذا العقار جعل المرضى يشفون في 10 أيام بدلًا من 15 يومًا.

وتابع: "قيمة هذا العقار أنه وفر أسرة في غرف العناية المركزة بشكل مبكر بعد تقليل أيام شفاء الحالات الشديدة كما أنه منع الحالات المتوسطة من أن تتدهور إلى حالات شديدة أو خطيرة".

وأردف: "أثبتت الدراسات في مصر أن نسب الشفاء بمصر هي نفسها في أمريكا بعد الحصول على هذا العقار، ومصر كانت من أولى دول في العالم تنتج وتصنع وتستخدم ريمديسيفير في علاج كورونا".