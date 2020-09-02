مصروفات الجامعة الألمانية وشروط الحصول على الدعم المادي

يسعى الكثير من طلاب الثانوية العامة إلى الالتحاق بالكليات الأجنبية الموجودة في مصر، ويترقب طلاب الثانوية العامة 2020 في الوقت الحالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، وأعلنت الجامعة الألمانية في القاهرة عبر الموقع الرسمي الخاص بها عن مصروفات الفصل الدراسي "الترم" للطلبة الجدد من المصريين للعام الدراسى 2020- 2021.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية المصروفات الدراسية للفصل الدراسي "الترم" للعام الدراسى 2020- 2021، وشروط الحصول على المادي من الجامعة، وفق الموقع الرسمي للجامعة، كالتالي:

المصروفات الدراسية للفصل الدراسي "الترم"

كلية الهندسة: تبلغ المصاريف الدراسية للفئة "A" مبلغ قدره 68 ألف و 350 جنيها، وتصل مصاريف الفئة "B" لمبلغ قدره 80 ألف و 700 جنيها، ومصاريف الفئة "C" تبلغ 92 ألف و 52 جنيها.

كلية تكنولوجيا الإدارة: تبلغ المصاريف الدراسية للفئة "A" مبلغ قدره 68 ألف و 350 جنيها، وتصل مصاريف الفئة "B" لمبلغ قدره 80 ألف و 700 جنيها، ومصاريف الفئة "C" تبلغ 92 ألف و 52 جنيها.

كلية الصيدلة: تبلغ المصاريف الدراسية للفئة "A" مبلغ قدره 64 ألف و 750 جنيها، وتصل مصاريف الفئة "B" لمبلغ قدره 76 ألف و 400 جنيها، ومصاريف الفئة "C" تبلغ 87 ألف و400 جنيها.

كلية التكنولوجيا الحيوية: تبلغ المصاريف الدراسية للفئة "A" مبلغ قدره 64 ألف و 750 جنيها، وتصل مصاريف الفئة "B" لمبلغ قدره 76 ألف و 400 جنيها، ومصاريف الفئة "C" تبلغ 87 ألف و400 جنيها.

كلية الحقوق والدراسات القانونية: تبلغ المصاريف الدراسية للفئة "A" مبلغ قدره 55 ألف جنيها، وتصل مصاريف الفئة "B" لمبلغ قدره 64 ألف و 900 جنيها، ومصاريف الفئة "C" تبلغ 74 ألف و 250 جنيها.

كلية العلوم التطبيقية والفنون: تبلغ المصاريف الدراسية للفئات الـ 3 وهي "A" و "B" و "C" مبلغ قدره 75 ألف 250 جنيها.

شروط الحصول على الدعم المادي من الجامعة

- الطلاب الذين يعانون من أزمات مالية.

- الطلاب الذين لديهم أشقاء في الجامعة، ويجب أن يكون لديهم معدل تراكمي 3.00 أو أفضل للاستمتاع بالمساعدة المالية للأخوة / الأخوات).

- الطلاب الذين لديهم إنجازات رياضية أو ثقافية وطنية دولية.

ويجب على جميع الحالات المذكورة أعلاه تقديم طلبات المساعدة المالية قبل الموعد النهائي.

الطلبات المتأخرة المقدمة بعد المواعيد النهائية يتم النظر فيها فقط للعام التالي.

- يعتمد القرار على العديد من المعايير المتعلقة بالميزانية المتاحة كل عام، وعدد الطلبات، والوضع المالي الفعلي لمقدمي الطلبات، ومدى ملاءمة واستيفاء الطلب، والمستندات الداعمة المقدمة مع الطلب.

- يتم إرسال نتائج قرار لجنة المساعدات المالية عن طريق البريد الإلكتروني للطلاب.

- الإعانة المالية الممنوحة قابلة للتطبيق طوال فترة الدراسة بأكملها وفقًا للشروط التالية:

- يجب أن يحافظ الطالب على أداء مرضي طوال مدة دراسته.

- يجب أن تكون جميع المعلومات المقدمة في الطلب مع المستندات الداعمة صحيحة في وقت التقديم.

- يجب على الوالدين إرسال إشعار في الوقت المناسب بأي تغيير مهم في وضع الأسرة، أو في دخل الأسرة أو الأصول.

- تتمتع الجامعة الألمانية بالقاهرة بالحق والسلطة في فحص جميع المستندات والتحقيق مع أي فرد أو منظمة (بما في ذلك البنوك) في المعلومات اللازمة لدعم هذا الطلب في أي وقت.

يجب ملء الطلبات بشكل صحيح وتقديمها مع جميع المستندات الداعمة المطلوبة، ولن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة بدون توقيع الوالدين.